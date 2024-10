Crisi Electrolux, contratti di solidarietà per gli operai di Porcia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Electrolux e i sindacati hanno firmato a Mestre un accordo per i contratti di solidarietà. Una scelta che, gravando sugli stipendi dei lavoratori, mantiene al momento i livelli occupazionali in un momento di forte cristi per tutto il gruppo industriale svedese. La misura riguarda tutti gli Pordenonetoday.it - Crisi Electrolux, contratti di solidarietà per gli operai di Porcia Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)e i sindacati hanno firmato a Mestre un accordo per idi. Una scelta che, gravando sugli stipendi dei lavoratori, mantiene al momento i livelli occupazionali in un momento di forte cristi per tutto il gruppo industriale svedese. La misura riguarda tutti gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crisi nera all'Electrolux : volumi in calo - trattativa sui contratti di solidarietà - A oggi sono stati vendute 78,5 milioni apparecchiature a fronte. Non migliorano le proiezioni del mercato degli elettrodomestici che si sta sempre più avvicinando ai suoi minimi storici. . La crisi di Electrolux non si arresta come si legge dagli ultimi dati a livello europeo sui volumi produttivi. (Trevisotoday.it)

Crisi nera all'Electrolux : volumi in calo - trattativa sui contratti di solidarietà - . Non migliorano le proiezioni del mercato degli elettrodomestici che si sta sempre più avvicinando ai suoi minimi storici. La crisi di Electrolux non si arresta come si legge dagli ultimi dati a livello europeo sui volumi produttivi. . A oggi sono stati vendute 78,5 milioni apparecchiature a fronte. (Pordenonetoday.it)

Crisi Electrolux - altra tegola : si va verso nuovi contratti di solidarietà - Non c'è fine alla crisi che coinvolge Electrolux. L'ultima tegola arriva con la convocazione dei sindacati da parte della multinazionale svedese, per l'8 ottobre a Venezia. Un incontro a fine estate era previsto da tempo ma l'ordine del giorno è diverso: l'unico punto del programma infatti è... (Pordenonetoday.it)