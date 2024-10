Chi è Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chi è Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne? Ampio seguito sui social e influencer più che affermata, si suppone fosse legata al cantante dal 2022 dato che in quel periodo iniziarono a circolare i primi rumor sulla liason prima che, l’anno seguente, fossero loro stessi a darne conferma. Un amore giovane ma che sicuramente era viscerale, soprattutto considerando i numerosi post al miele che amavano condividere sui social e che fotografano alla perfezione il procedere felice della liaison. Più di 300mila persone la seguono su Instagram, con cui condivide spesso le foto dei suoi viaggi. Liam e Kate si sono incontrati per la prima volta nell’ottobre del 2022 quando lei lo ha servito in un bar a Charleston, nella Carolina del Sud, e quando lui le ha chiesto il numero, per lei è stato un sogno diventato realtà, poiché aveva “manifestato” la loro relazione quando era una ragazza. Metropolitanmagazine.it - Chi è Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chi èdi? Ampio seguito sui social e influencer più che affermata, si suppone fosse legata al cantante dal 2022 dato che in quel periodo iniziarono a circolare i primi rumor sulla liason prima che, l’anno seguente, fossero loro stessi a darne conferma. Un amore giovane ma che sicuramente era viscerale, soprattutto considerando i numerosi post al miele che amavano condividere sui social e che fotografano alla perfezione il procedere felice della liaison. Più di 300mila persone la seguono su Instagram, con cui condivide spesso le foto dei suoi viaggi.si sono incontrati per la prima volta nell’ottobre del 2022 quando lei lo ha servito in un bar a Charleston, nella Carolina del Sud, e quando lui le ha chiesto il numero, per lei è stato un sogno diventato realtà, poiché aveva “manifestato” la loro relazione quando era una ragazza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La vita privata di Liam Payne : l’amore per il figlio Bear Grey e per la fidanzata Kate Cassidy - Liam Payne è morto a 31 anni. Il cantante lascia il figlio Bear Grey, avuto dalla sua ex compagna Cheryl Cole, e la sua attuale fidanzata Kate Cassidy, con cui ha trascorso le sue ultime ore.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chi è Kate Cassidy - la fidanzata di Liam Payne morto tragicamente - . Kate Cassidy è una modella e influencer americana che ha attirato l’attenzione dei media internazionali per essere la fidanzata di Liam Payne, ex membro degli One Direction morto tragicamente dopo una caduta dal balcone di una camera d’albergo. è Kate Cassidy, la fidanzata di Liam Payne morto tragicamente. (Blogtivvu.com)