Applicata la sentenza Ue, naufraga il progetto Albania (Di venerdì 18 ottobre 2024) È andata esattamente come previsto. Un fallimento annunciato, quello dei centri per i rimpatri in Albania costati quasi un miliardo. I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma non hanno infatti convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di Gjader in Albania. I 12 migranti ancora in Albania, quindi, dovranno tornare in Italia, dopo i quattro che già erano stati rispediti nel nostro Paese. A neanche una settimana dalla sua inaugurazione, quindi, il centro resterà vuoto. La mancata convalida riporterà i 12 migranti a Bari, dove probabilmente verranno poi trasferiti in un centro per richiedenti asilo, pur essendo state già respinte dalle commissioni territoriali le richieste di asilo.

