Biccy.it - Angelo Madonia e Sonia Bruganelli: chi ha deciso di non farli ballare insieme (e no, non è stata Milly)

(Di venerdì 18 ottobre 2024)fanno coppia fissa dalla scorsa primavera, da quando lei è andata in Spagna per assistere a una puntata di Bailando con las Estrellas, versione spagnola del nostro Ballando con le Stelle (che ha visto lui nel cast dei ballerini). Così, quando il nome di lei è stato poi confermato daCarlucci nel cast della nuova edizione del programma, tutti ci aspettavamo che i due facessero coppia non solo nella vita privata, ma anche sulla pista da ballo. Ma così non è stato. Lei balla con Carlo Aloia e lui con Federica Pellegrini. A decidere di non accoppiarli non èperòCarlucci, ma sono stati proprio loro. Anzi, èuna decisione diche èpoi sposata da. Lo ha confermato Carolyn Smith nella sua ultima intervista a SuperGuidaTv: “Per quanto riguarda, non ascolto il gossip e non mi interessa.