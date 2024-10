Ilrestodelcarlino.it - Alluvione Emilia Romagna, la Corte dei Conti striglia la Regione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 – Risorse impegnate per meno del 10% e lavori affidati non del tutto rendicontati. Sono severe le critiche sollevate dalladeidell'rispetto alla gestione dell'da parte della. A dirlo è il presidente Marcovalerio Pozzato, questa mattina in occasione della presentazione del giudizio di parifica del rendiconto 2023 della, al circolo ufficiali di Bologna. "Per quanto riguarda il 2023 - rileva Pozzato – c'è una previsione di stanziamento maggiore per quanto riguarda gli interventi sui bacini fluviali". La magistratura contabile sottolinea però "una grossa criticità e una grossa perplessità", ossia il fatto che "laprovvede per quanto riguarda le risorse ma il soggetto attuatore è un altro, in particolare mi sto riferendo ad Aipo.