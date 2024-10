Biccy.it - Zayn scrive una lettera a Liam: “Darei tutto per poterti riabbracciare”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nonostante nel comunicato congiunto gli One Direction abbiano chiesto tempo per elaborare il lutto e abbiano detto che per il momento non avrebbero aggiunto altro, alla fine Louis Tomlinson eMalik hanno sentito il bisogno dire aPayne.proprio come Louis si è detto sconvolto e devastato dal dolore ed ha ricordato l’amore e la stima che nutriva per, che ha definito come il più sensibile e competente tra i membri degli One Direction.pays tribute toPayne in new post! pic.twitter.com/cgzSbGpsxg — ?? (@ZJMCRAVE) October 17, 2024Malik e lascritta per. “, mi sono ritrovato a parlarti ad alta voce, sperando che tu potessi sentirmi. Egoisticamente non posso fare a meno di pensare che ci saranno così tante altre conversazioni da fare nelle nostre vite.