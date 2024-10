The Electric State, il film sci-fi con Millie Bobby Brown e Chris Pratt: il trailer e quando esce (Di giovedì 17 ottobre 2024) Millie Bobby Brown è la protagonista del nuovo film dei fratelli Russo "The Electric State", una spettacolare avventura ambientata in una versione alternativa e retrofuturistica degli anni '90. Si tratta di uno dei titoli più attesi in arrivo prossimamente solo su Netflix che segna il ritorno Today.it - The Electric State, il film sci-fi con Millie Bobby Brown e Chris Pratt: il trailer e quando esce Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è la protagonista del nuovodei fratelli Russo "The", una spettacolare avventura ambientata in una versione alternativa e retrofuturistica degli anni '90. Si tratta di uno dei titoli più attesi in arrivo prossimamente solo su Netflix che segna il ritorno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Electric State è il prossimo film di fantascienza dei fratelli Russo - con Chris Pratt e Millie Bobby Brown - Used with permission. I resti di un mondo di divertimento tra terre desolate Questa è l'impressione che danno le prime immagini del film. The Electric State The Electric State ™/© 2024 Netflix. Used with permission. Used with permission. Pochi scatti in situazioni molto simili, quasi a presentare direttamente la strada per la zona dei robot e ad accennare l'aspetto dei personaggi principali ... (Gqitalia.it)

The Electric State : Millie Bobby Brown e Chris Pratt nel nuovo film dei fratelli Russo (FOTO) - . Come dicevamo, il film è tratto dalla graphic novel di Simon Stålenhag, e la sua trasposizione cinematografica è stata annunciata già nel 2017. Tratta dalla graphic novel sci-fi di Simon Stålenhag, la pellicola arriverà sulla piattaforma a marzo 2025. Anthony Russo ha rivelato che il personaggio di Harrelson è ispirato a Jimmy Carter, un idealista che ha visto i suoi sogni infrangersi a causa ... (Cinemaserietv.it)

The Electric State - le prime foto dal film Netflix di Anthony e Joe Russo - Con le voci di Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo, Alan Tudyk. ; Mike Larocca, p. INFORMAZIONI SU THE ELECTRIC STATE DIRETTO DA: Anthony e Joe Russo SCENEGGIATURA DI: Christopher Markus e Stephen McFeely BASATO SULLA GRAPHIC NOVEL DI: Simon Stålenhag PRODOTTO DA: Joe Russo, p. (Cinefilos.it)