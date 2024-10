Taglio dei tassi Bce: impatti per le famiglie e scenario dell’inflazione in Europa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Banca Centrale Europea ha annunciato un nuovo intervento di riduzione dei tassi d’interesse, portandoli a livelli mai visti negli ultimi anni. Questo provvedimento è avvenuto in concomitanza con la recente discesa dell’inflazione, che è scesa all’1,7% a settembre, come confermato da Eurostat. L’obiettivo principale dell’ente è quello di stimolare la crescita economica e alleggerire il carico finanziario sulle famiglie europee, in particolare per quelle con mutui. La decisione della Bce e i nuovi tassi d’interesse In data 17 ottobre, la Bce ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base. Con questo aggiustamento, i tassi sui depositi presso la banca centrale sono stati fissati al 3,25%, mentre le operazioni di rifinanziamento principali e marginali sono state portate rispettivamente a 3,40% e 3,65%. Gaeta.it - Taglio dei tassi Bce: impatti per le famiglie e scenario dell’inflazione in Europa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Banca Centrale Europea ha annunciato un nuovo intervento di riduzione deid’interesse, portandoli a livelli mai visti negli ultimi anni. Questo provvedimento è avvenuto in concomitanza con la recente discesa, che è scesa all’1,7% a settembre, come confermato da Eurostat. L’obiettivo principale dell’ente è quello di stimolare la crescita economica e alleggerire il carico finanziario sulleeuropee, in particolare per quelle con mutui. La decisione della Bce e i nuovid’interesse In data 17 ottobre, la Bce ha ridotto idi interesse di 25 punti base. Con questo aggiustamento, isui depositi presso la banca centrale sono stati fissati al 3,25%, mentre le operazioni di rifinanziamento principali e marginali sono state portate rispettivamente a 3,40% e 3,65%.

