Strade, 891 incidenti: uno su tre in moto. Per la città costi sociali per oltre 72 milioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) IL BILANCIO. Nel 2023 nel capoluogo un terzo dei sinistri di tutta la Bergamasca: 1.098 feriti e cinque morti. Ben 62 con il monopattino. Tra le cause più frequenti, il mancato rispetto della segnaletica e la distrazione. Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) IL BILANCIO. Nel 2023 nel capoluogo un terzo dei sinistri di tutta la Bergamasca: 1.098 feriti e cinque morti. Ben 62 con il monopattino. Tra le cause più frequenti, il mancato rispetto della segnaletica e la distrazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sulle strade bergamasche nel 2023 stabile il numero degli incidenti : 2.720 con 41 decessi e 3.575 feriti - 039 (3. 111. 720 incidenti (nel 2022 erano stati 2. 271 abitanti e un parco 1. In 9 province, infine, il numero dei morti è rimasto stabile. A Brescia, che ha una popolazione di 1. Estendendo il bilancio a tutto il territorio nazionale, nel 2023, sulle strade italiane, si sono registrati 166. I morti sono stati 41 (contro i 46 dell’anno precedente) e i feriti 3. (Bergamonews.it)

L’Aci : Incidenti stradali - boom di vittime a Napoli (+61% in un anno). Coppola : Alt ai killer delle strade - 416 incidenti in cui 88 persone hanno perso la vita e 7. Ma non basta, le sanzioni oltre ad essere applicate, devono essere anche riscosse altrimenti i trasgressori continueranno a violare il Codice della strada, a mietere vittime e, restando impuniti, a costituire cattivi esempi da emulare. 634 feriti (+0,5%). (Ildenaro.it)

Strade bergamasche : 2.720 incidenti stradali - 41 morti e 3.575 feriti - Nelle statistiche elaborate dall’Aci nazionale e dall’Istat per il 2023 sugli incidenti stradali avvenuti in Italia, con il numero dei feriti e purtroppo di chi ha perso la vita, Bergamo con la sua popolazione di 1. Nella provincia di Cremona, con 353. 927 (rispetto ai 3. 722 veicoli circolanti, questo il quadro: 12. (Bergamonews.it)