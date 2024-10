Sinner si prende la finale del Six Kings Slam in tre set: Djokovic si inchina ancora al n.1 al mondo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sul cemento della Kingdom Arena di Riyadh, per la semifinale del Six Kings Slam, Sinner vince facilmente il primo set (6-2) ma è nel 2° che si scatena una straordinaria battaglia colpo su colpo con Djokovic che si impone 7-6 (7-0). Al 3°, alla fine, ha la meglio Sinner 6-4. Fanpage.it - Sinner si prende la finale del Six Kings Slam in tre set: Djokovic si inchina ancora al n.1 al mondo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sul cemento della Kingdom Arena di Riyadh, per la semidel Sixvince facilmente il primo set (6-2) ma è nel 2° che si scatena una straordinaria battaglia colpo su colpo conche si impone 7-6 (7-0). Al 3°, alla fine, ha la meglio6-4.

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 4-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : arriva il break del numero uno del mondo - 4-3 BREAK SINNER! Vola via anche questo dritto del serbo. 30-15 Non passa il rovescio in uscita dal servizio del balcanico. Che partita a Riad! AD-40 Servizio e dritto a segno per il numero uno ATP. 40-15 ACE di Novak. 40-40 Gran passante di rovescio lungolinea piazzato dall’altoatesino. 15-0 Di un soffio out la risposta di rovescio del 24 volte vincitore Slam. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 6-2 6-7(0) 4-4 - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 35 – Ingresso in campo in questo momento per i due giocatori 18. Il tennista azzurro ha dimostrato già nel match contro Medvedev che non ha intenzione di considerare questo torneo come una semplice esibizione. 43 – Si parte con Sinner al servizio 18. Lo stesso varrà per Djokovic, che non solo non vuole perdere ma non vuole perdere per la quarta volta consecutiva contro Sinner. (Sportface.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 2-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo cancella 4 palle break - 2-0 Djokovic. 40-15 Il nastro trascina in corridoio il rovescio incrociato dell’azzurro. 30-0 Scappa via il dritto a campo aperto del serbo. 18:25 Ancora qualche minuto di attesa prima dello spettacolo di luci che anticipa l’ingresso in campo dei due giocatori. 15-0 Secondo ACE di Jannik. 15-40 Scappa via la risposta di rovescio di Jannik. (Oasport.it)