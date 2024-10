Sinergia tra Regione e Unipi: avviato il progetto di ricerca contro gli sprechi alimentari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pisa, 17 ottobre 2024 – Dove vanno a finire le eccedenze alimentari delle prime fasi della filiera agro-alimentare toscana e come fare per migliorare il loro recupero e la ridistribuzione. Sono le domande che si è posto un recente progetto di dottorato di ricerca “Le iniziative relative allo spreco e alle perdite alimentari delle aziende agroalimentari della Regione Toscana e le attività di recupero delle eccedenze alimentari” realizzato nell’ambito di una convenzione che la Regione ha stipulato con il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa ed elaborato dalla dottoranda Giulia Gallo. Lanazione.it - Sinergia tra Regione e Unipi: avviato il progetto di ricerca contro gli sprechi alimentari Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pisa, 17 ottobre 2024 – Dove vanno a finire le eccedenzedelle prime fasi della filiera agro-alimentare toscana e come fare per migliorare il loro recupero e la ridistribuzione. Sono le domande che si è posto un recentedi dottorato di“Le iniziative relative allo spreco e alle perditedelle aziende agrodellaToscana e le attività di recupero delle eccedenze” realizzato nell’ambito di una convenzione che laha stipulato con il Dipartimento di scienze agrarie,e agro-ambientali dell’Università di Pisa ed elaborato dalla dottoranda Giulia Gallo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Viva la pancia’ : il progetto lanciato da Enterogermina Integratori Alimentari e Save the Children - . iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo ‘Viva la pancia’: il progetto lanciato da Enterogermina Integratori Alimentari e Save the Children sembra essere il primo su iO Donna. Enterogermina Integratori Alimentari insieme a Save The Children, ha lanciato in Italia il progetto ‘Viva la pancia’. (Iodonna.it)