Serie A1 Femminile 2024/2025 volley: tutti i risultati e la classifica (Di giovedì 17 ottobre 2024) tutti i risultati e la classifica della regular season della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. I Giochi Olimpici di Parigi hanno regalato all'Italvolley il primo storico oro grazie al trionfo delle azzurre di Julio Velasco, ma ora è tempo di tornare in campo per la stagione dei club. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia nella massima Serie del campionato italiano, il più competitivo al mondo. Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest'anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito, tutti gli esiti delle partite e la classifica della regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

LIVE Perugia-Conegliano 0-3 - A1 volley femminile in DIRETTA : le Pantere dominano e agganciano Milano in classifica - 19-23 Diagonale profonda di Nemeth da seconda linea. 9-5 Esce la fast di Cekulaev. 0-1 Si parte con un mani-out di Lanier. 1-8 Ancora una pipe di Gabi, Perugia ci sta capendo veramente poco. 8-16 Lubian pulisce una palla a filo rete. 12-19 Esce la battuta di Conegliano. 19-24 Errore in attacco di Perugia, ci sono 5 match-point per Conegliano. (Oasport.it)

LIVE – Perugia-Conegliano 0-3 (14-25 - 17-25 - 21-25) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - 25 – Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Perugia e Conegliano. D’altro canto, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie e vanno a caccia di un altro successo per crescere in vista dei numerosi prossimi impegni. Sportface. . (Sportface.it)

LIVE – Perugia-Conegliano 0-2 (14-25 - 17-25 - 11-15) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - D'altro canto, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie e vanno a caccia di un altro successo per crescere in vista dei numerosi prossimi impegni.