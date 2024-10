Sei mesi di squalifica al Settebello per la protesta durante le Olimpiadi di Parigi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Verdetto clamoroso dell'autorità regina degli sport acquatici a livello mondiale. Azzurri penalizzati in maniera pesante per le proteste dopo lo svarione arbitrale che costò al Settebello la semifinale olimpica Ilgiornale.it - Sei mesi di squalifica al Settebello per la protesta durante le Olimpiadi di Parigi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Verdetto clamoroso dell'autorità regina degli sport acquatici a livello mondiale. Azzurri penalizzati in maniera pesante per le proteste dopo lo svarione arbitrale che costò alla semifinale olimpica

Prima volta nella storia : Settebello squalificato 6 mesi per la protesta alle Olimpiadi - Per questo motivo, la compagine tricolore non potrà partecipare ai Mondiali in programma a febbraio 2025 in Qatar e dovrà anche pagare un’ammenda di 100. La situazione è nota. L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha fatto valere questa posizione per via della violazione dell’articolo 5 del codice di integrità. (Oasport.it)

Protesta contro gli arbitri alle Olimpiadi di Parigi - il Settebello squalificato per sei mesi - La Federnuoto, consapevole delle potenzialità della squadra nazionale e condividendone le ambizioni, coglie l’occasione per ringraziare dirigenti, tecnici, atleti e staff per il percorso del triennio 2021-2024 durante il quale sono stati conquistati due argenti mondiali (con finali perse ai rigori a Budapest 2022 e Doha 2024), un bronzo europeo (Zagabria 2024) ed è stata vinta per la prima volta ... (Ilfaroonline.it)

Pallanuoto - Settebello sospeso 6 mesi per “aver aggredito gli arbitri” alle Olimpiadi di Parigi. Salterà la World Cup - Nel contempo ribadisce la necessità che la giuria abbia a disposizione strumenti tecnici di alto livello professionale, onde evitare la possibilità che si ripetano errori tanto clamorosi quanto lesivi per l'immagine della pallanuoto. Infatti il giocatore non è stato squalificato per le partite successive, ovvero le semifinali e finali per il quinto/settimo posto. (Sport.quotidiano.net)