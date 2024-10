Roma di sasso, Lorenzo Pellegrini pronto al tradimento: nuova maglia in Serie A (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Roma potrebbe perdere a breve il capitano Lorenzo Pellegrini: su di lui c’è un’altra big in Serie A. La trattativa può andare in porto Dopo le ultime prestazioni e con una situazione ambientale non positiva, Pellegrini si sta convincendo che la sua parentesi a Roma può considerarsi conclusa. La chance di vestire un’altra maglia in Italia adesso è concreta. Pellegrini sempre più lontano dalla Roma (SerieAnews – ANSA) Lorenzo Pellegrini sta cercando di togliersi da una buca che dura da due anni. Un cratere in cui qualsiasi movimento risulta complesso, in cui la pressione è doppia e ogni buona azione viene cancellata. Il suo rendimento fisico e tecnico è senza dubbio al di sotto delle aspettative e dell’ingaggio percepito, ma c’è anche altro ad aggravare la vicenda. Il rapporto con la maggior parte del pubblico Romanista si è incrinato. Serieanews.com - Roma di sasso, Lorenzo Pellegrini pronto al tradimento: nuova maglia in Serie A Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lapotrebbe perdere a breve il capitano: su di lui c’è un’altra big inA. La trattativa può andare in porto Dopo le ultime prestazioni e con una situazione ambientale non positiva,si sta convincendo che la sua parentesi apuò considerarsi conclusa. La chance di vestire un’altrain Italia adesso è concreta.sempre più lontano dallaAnews – ANSA)sta cercando di togliersi da una buca che dura da due anni. Un cratere in cui qualsiasi movimento risulta complesso, in cui la pressione è doppia e ogni buona azione viene cancellata. Il suo rendimento fisico e tecnico è senza dubbio al di sotto delle aspettative e dell’ingaggio percepito, ma c’è anche altro ad aggravare la vicenda. Il rapporto con la maggior parte del pubbliconista si è incrinato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adani : "Ecco come vedo Roma-Inter. Pisilli è un dono - Pellegrini deve fare una cosa" - Daniele Adani ha parlato di svariati argomenti a Radio Manà Manà Sport. Queste le parole dell`ex calciatore, oggi opinionista. NAZIONALE -... (Calciomercato.com)

Roma - Pellegrini SPACCA la LIVE ||| “Deve Andare VIA”. “Ma Quale FIGLIO DI ROMA” - “Pellegrini deve andare via” fortissime le dichiarazioni in diretta che fanno aprire un accesissimo dibattito tra tutti gli ospiti in live In diretta, vista l’espulsione contro il Belgio e l’inizio di stagione non particolarmente esaltante con la Roma, si è parlato di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, che non sta facendo benissimo in questo inizio di stagione in Serie A. (Tvplay.it)

Roma - Juric : “Sono in paradiso. Pisilli - mai vista una cosa così. E Pellegrini si sbloccherà” - Le prestazioni sono in netta crescita, ho solo sensazioni positive, stiamo alzando il livello del gioco, delle pressioni, abbiamo maggiore continuità nella partita. Ivan Juric, allenatore della Roma, si racconta in un’intervista in cui sottolinea di sentirsi “in paradiso”: poi su Pellegrini, Dybala e Pisilli La Roma sta lavorando in questa pausa per risorgere in una delle partite più difficili ... (Calciomercato.it)