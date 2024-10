Ilfattoquotidiano.it - Prima il potere, poi la giustificazione ideologica: Giuli è più leninista che gramsciano

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Partito Democratico non vuole combattere la battaglia dell’egemonia. Consolato dalla certezza di averla vinta, esso si adagia ancora sul senso di superiorità, che ha però ampiamente esaurito la propria forza propulsiva e il suo ruolo di collante per i sedicenti ottimati; e soprattutto trae consolazione dall’essere una sorta di apparato parastatale presente in tutti i gangli della vita pubblica, culturale, politica ed economica del paese, ancora saldamente capace di controllare e rappresentare gli interessi anche per mezzo dell’occupazione dei centri decisionali grandi e piccoli. Insomma, perfetta crasi tra Pci e Democrazia Cristiana. La scarsa lungimiranza di questo atteggiamento si fonda sull’idea che finché la destra non si avvicina troppo, si può stare tranquilli, e che ci sono ancora dei margini di manovra. Come è ovvio, quando tutto sarà travolto, non l’avranno vista arrivare.