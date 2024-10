Presentati i risultati della XIII edizione di Impresa in Accademia a Pescara (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Pescara si è svolta oggi, giovedì 17 ottobre, una significativa presentazione dei risultati legati alla XIII edizione di Impresa in Accademia. Questo importante progetto, realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha come obiettivo principale quello di facilitare il dialogo tra il mondo accademico e le imprese. Attraverso un percorso formativo mirato, si cercano soluzioni per orientare i giovani verso il mondo del lavoro, rispondendo così alle esigenze sia degli studenti che delle aziende locali. La struttura del progetto Impresa in Accademia si compone di un ciclo di formazione strutturato in due fasi distinte. La prima fase comprende 34 ore di attività teorico-laboratoriale, realizzate sia nelle università che nelle aziende partner. Gaeta.it - Presentati i risultati della XIII edizione di Impresa in Accademia a Pescara Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Asi è svolta oggi, giovedì 17 ottobre, una significativa presentazione deilegati alladiin. Questo importante progetto, realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha come obiettivo principale quello di facilitare il dialogo tra il mondo accademico e le imprese. Attraverso un percorso formativo mirato, si cercano soluzioni per orientare i giovani verso il mondo del lavoro, rispondendo così alle esigenze sia degli studenti che delle aziende locali. La struttura del progettoinsi compone di un ciclo di formazione strutturato in due fasi distinte. La prima fase comprende 34 ore di attività teorico-laboratoriale, realizzate sia nelle università che nelle aziende partner.

