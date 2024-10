Nodo idraulico di Modena, il Comune avrà un tavolo tecnico permanente con Aipo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un tavolo tecnico permanente con Aipo, per il quale l’Agenzia interregionale per il fiume Po ha già dato la propria disponibilità, convocato dall’assessorato all’Ambiente per il coordinamento operativo e il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza del Nodo idraulico modenese, una Modenatoday.it - Nodo idraulico di Modena, il Comune avrà un tavolo tecnico permanente con Aipo Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Uncon, per il quale l’Agenzia interregionale per il fiume Po ha già dato la propria disponibilità, convocato dall’assessorato all’Ambiente per il coordinamento operativo e il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza delidraulico modenese, una

