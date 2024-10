Lanotiziagiornale.it - Nessun freno alla spesa militare: in arrivo altri missili e lanciarazzi

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il governo Meloni è stato chiaro: nella prossima Manovrataglio ai fondi di cui gode il ministero della Difesa. Guido Crosetto, dunque, può dormire sonni tranquilli. Lanon è a rischio. Si capirà solo col tempo in che maniera verranno utilizzati questi soldi. Un’idea, però, visto il pregresso possiamo farcela abbastanza nitidamente. Considerando i due conflitti in corso e l’impegno del nostro Paese nel supportare le parti in causa, è verosimile che gran parte dei fondi serviranno per finanziare nuovi progetti militari. Non bisogna dimenticare, d’altronde, che sul nostro Paese pende la spada di Damocle della Nato che chiede insistentemente che il nostro Paese investa il 2% del Pil in armi. Una richiesta per anni respinta dai governi precedenti e che invece ha trovato sponda nel governo guidato da Giorgia Meloni.