Oasport.it - NASCAR Cup Series, Las Vegas apre il Round of 8. Solo tre gare alla finale!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Inizia questo week-end da Lasilof 8 dei Playoffs per quanto riguarda laCup. Cresce l’attesa per l’inizio della ‘semi’ della più importante categoria americana riservata alle stock car che tra meno di un mese eleggerà a Phoenix in Arizona il proprio campione. L’impianto da 1 miglio e mezzo che sorge nello Stato del Nevada sarà la prima delle tre prove che segneranno ilof 8 prima delle tappe di Homestead-Miami (Florida) e Martinsville (Virginia). Come definito dal nome sono otto i contendenti per il titolo rimasti in gioco, resteranno quattro nelle prossime settimane prima dell’epilogo nel deserto di Avondale.