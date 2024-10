Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 17 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Ballerup in Danimarca. Un primo giorno che non ha regalato gioie ai colori azzurri, visto che il miglior risultato è stato il quarto posto di Martina Fidanza nello scratch. Purtroppo nessuna soddisfazione dal quartetto dell’inseguimento maschile, che anche a causa di una caduta non è poi riuscito a centrare il passaggio del turno, uscendo subito dalla lotta per le medaglie. Quest’oggi comunque l’Italia si gioca decisamente della carte importanti. Su tutte sicuramente il quartetto dell’inseguimento femminile con Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, che vanno a caccia di un posto sul podio, avendo concluso al secondo posto la fase di qualificazione. Oasport.it - Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 17 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seconda giornata deidisu, in corso di svolgimento a Ballerup in Danimarca. Un primo giorno che non ha regalato gioie ai colori azzurri, visto che il miglior risultato è stato il quarto posto di Martina Fidanza nello scratch. Purtroppo nessuna soddisfazione dal quartetto dell’inseguimento maschile, che anche a causa di una caduta non è poi riuscito a centrare il passaggio del turno, uscendo subito dalla lotta per le medaglie. Quest’comunque l’Italia si gioca decisamente della carte importanti. Su tutte sicuramente il quartetto dell’inseguimento femminile con Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, che vanno a caccia di un posto sul podio, avendo concluso al secondo posto la fase di qualificazione.

