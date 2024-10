Modena-Palermo: limitazioni al traffico e iniziativa "In Bici allo Stadio" per la Partita del 19 Ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) In occasione della Partita di calcio Modena-Palermo, in programma sabato 19 Ottobre alle 15 allo Stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E rimane attivo il servizio di deposito sorvegliato e gratuito di Biciclette collocato accanto al Braglia Modenatoday.it - Modena-Palermo: limitazioni al traffico e iniziativa "In Bici allo Stadio" per la Partita del 19 Ottobre Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In occasione delladi calcio, in programma sabato 19alle 15“Alberto Braglia”, saranno operate alcunealla circolazione e alla sosta. E rimane attivo il servizio di deposito sorvegliato e gratuito diclette collocato accanto al Braglia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Modena-Palermo (sabato 19 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il Palermo non ha la classifica che molti avevano previsto anche se c’è ancora tantissimo tempo per raddrizzare la stagione. I siciliani vengono dalla sconfitta interna contro la Salernitana prima della sosta e sabato cercheranno di riscattarsi contro un Modena contro il quale hanno vinto gli ultimi quattro scontri diretti puntando anche sul fatto che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)

Modena-Palermo in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizzare l’indice che segue. Possibile che la partita venga trasmessa sul canale Rai Radio1 Sport: entrambe le emittenti possono essere riprodotte cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. 00 – 3. 10. (Ascoltitv.it)

Modena - la sosta è quello che serve. Col Palermo saranno diversi i rientri - Nell’attendere se la gara di Catanzaro non abbia prodotto altri danni (ad esempio Caldara è uscito dolorante), intanto nel match giocato domenica al Ceravolo il mister ha potuto riavere, anche se non ancora al cento per cento, Battistella, Di Pardo e Alberti, tutti subentrati a gara in corso. Numeri non proprio ‘bisoliani’, visto che il tecnico di Porretta ha sempre avuto nella fase difensiva il ... (Sport.quotidiano.net)