Macron sprezzante con l’Italia sui migranti | Non c’è nessun modello albanese Ma la Francia si spacca

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il presidente franceseha espresso una posizione di chiara opposizione almigratorio italo-proposto dal governo Meloni. “Non c’èitalo-”, è stato il commento asciutto filtrato dall’Eliseo in vista del vertice europeo, evidenziando un crescente nervosismo per le iniziative italiane. Questa presa di posizione da parte dellanasconde una serie di contraddizioni, soprattutto in merito alle sue stesse politiche migratorie, che non a caso hanno contribuito al successo crescente di Marine Le Pen. La crisi delle politiche migratorie francesi Nonostante la fermezza dinel criticare le politiche migratorie altrui, laè da anni in difficoltà nella gestione dei flussi migratori, un problema che ha alimentato le tensioni interne e dato forza alle politiche della destra transalpina.