LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 79-76, Eurolega basket in DIRETTA: clamorosa rimonta dei lituani a 2? dalla fine (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-76 Francisco da tre. Incredibile, lo Zalgiris è tornato a un unico possesso. Milano, lo ricordiamo, era avanti di 27 punti. Timeout Messina a 1’44” dalla fine. 79-73 Ulanovas da tre, e a 2’20” dalla fine lo Zalgiris è di nuovo davvero in partita. 79-70 Ulanovas da tre, -9 Zalgiris a 2’50” dalla fine. 79-67 Mirotic con il nuovo +12! 77-67 Tripla di Smailagic dopo che aveva fatto tanti errori. 77-64 Butkevicius manca l’anticipo, Dimitrijevic lo vede e segna il +13. 75-64 2/2 Francisco, -4’10”. Shields ferma l’entrata di Francisco, liberi. 0/2 Shields. Shields di purissima rapina guadagna due liberi al limite dei 24 sfuggendo a mezza difesa dello Zalgiris. 75-62 2/2 Birutis con 4’41” da giocare. Giedraitis trova Birutis, LeDay commette fallo tentando la stoppata e ci saranno due liberi. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 79-76, Eurolega basket in DIRETTA: clamorosa rimonta dei lituani a 2? dalla fine Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79-76 Francisco da tre. Incredibile, loè tornato a un unico possesso., lo ricordiamo, era avanti di 27 punti. Timeout Messina a 1’44”. 79-73 Ulanovas da tre, e a 2’20”loè di nuovo davvero in partita. 79-70 Ulanovas da tre, -9a 2’50”. 79-67 Mirotic con il nuovo +12! 77-67 Tripla di Smailagic dopo che aveva fatto tanti errori. 77-64 Butkevicius manca l’anticipo, Dimitrijevic lo vede e segna il +13. 75-64 2/2 Francisco, -4’10”. Shields ferma l’entrata di Francisco, liberi. 0/2 Shields. Shields di purissima rapina guadagna due liberi al limite dei 24 sfuggendo a mezza difesa dello. 75-62 2/2 Birutis con 4’41” da giocare. Giedraitis trova Birutis, LeDay commette fallo tentando la stoppata e ci saranno due liberi.

