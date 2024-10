LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris 75-60, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris, sfida valida come 4^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Secondo appuntamento settimanale con un turno molto importante per gli uomini di coach Messina, che martedì hanno rimediato una brutta sconfitta esterna sul campo dell’Olympiacos, in una partita che ha visto i greci sempre in controllo, mentre i meneghini hanno alternato qualche sprazzo positivo a periodi completamente negativi. Di fronte c’è la squadra di coach Trinchieri, che è riuscita a strappare una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Bologna, rappresentando quindi un’avversaria tutt’altro che da sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 17 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 4^ giornata dell’di. Secondo appuntamento settimanale con un turno molto importante per gli uomini di coach Messina, che martedì hanno rimediato una brutta sconfitta esterna sul campo dell’Olympiacos, in una partita che ha visto i greci sempre in controllo, mentre i meneghini hanno alternato qualche sprazzo positivo a periodi completamente negativi. Di fronte c’è la squadra di coach Trinchieri, che è riuscita a strappare una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Bologna, rappresentando quindi un’avversaria tutt’altro che da sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 17 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 66-48 - Eurolega basket in DIRETTA : EA7 in controllo a 10? dalla fine - Gli arbitri si riuniscono al tavolo e convalidano la segnalazione già effettuata, il challenge era stato chiamato da Trinchieri per verificare la validità effettiva dell’interferenza di Butkevicius. 20:16 Alcune immagini dalle fasi di riscaldamento dell’Olimpia all’Unipol Forum. Zalgiris già con tre falli, il 33 milanese in lunetta. (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 60-33 - Eurolega basket in DIRETTA : vola l’EA7 nel terzo quarto - 48-28 Ennesimo Mirotic! 46-28 Lo Zalgiris riesce a far girar palla e stavolta arriva la realizzazione di Smailagic. Anche Sassari è avanti in trasferta, sul campo delle Kangoeroes Mechelen: 36-43 a inizio terzo periodo con 18 di Sparkle Taylor, ennesima USA indovinata dalla Dinamo. Solo l’inizio è stato un po’ difficile, poi la prevalenza sotto canestro si è tradotta in un flusso davvero ... (Oasport.it)

LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris 60-33 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 24? – 2/2 anche per Mirotic. La squadra di Messina cerca quella che sarebbe una fondamentale vittoria. Qualche minuto in cui si segna poco: 56-31 22? – LeDay si conquista un altro paio di liberi e non li sbaglia: 54-31 21? – La tripla di Mirotic ad aprire il secondo tempo: 52-31 FINE SECONDO QUARTO 20? – Tecnico per Trinchieri: LeDay trasforma: 49-31 18? – Mirotic mantiene il +20: 48-38 17? – ... (Sportface.it)