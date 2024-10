LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Moro ci prova nel keirin, attesa per Viviani e quartetto donne (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52: La sessione serale si apre con uno dei momenti più interessanti dell’Italia, il primo turno dell’inseguimento a squadre femminile con le azzurre che puntano al podio ma che si giocheranno addirittura la finale per l’oro contro la Germania. La squadra è assolutamente competitiva con Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster e ieri ha fatto segnare il secondo tempo alle spalle della Gran Bretagna. 13.49: Si parte con il primo turno del keirin maschile e l’Italia si affida a Stefano Moro. Nella prima sessione inizia anche il cammino di Miriam Vece nella velocità femminile che ha in programma subito le qualificazioni, i sedicesimi e gli ottavi di finale, mentre in apertura di seconda sessione si disputeranno i quarti. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Moro ci prova nel keirin, attesa per Viviani e quartetto donne Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52: La sessione serale si apre con uno dei momenti più interessanti dell’Italia, il primo turno dell’inseguimento a squadre femminile con le azzurre che puntano al podio ma che si giocheranno addirittura la finale per l’oro contro la Germania. La squadra è assolutamente competitiva con Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster e ieri ha fatto segnare il secondo tempo alle spalle della Gran Bretagna. 13.49: Si parte con il primo turno delmaschile e l’Italia si affida a Stefano. Nella prima sessione inizia anche il cammino di Miriam Vece nella velocità femminile che ha in programma subito le qualificazioni, i sedicesimi e gli ottavi di finale, mentre in apertura di seconda sessione si disputeranno i quarti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Sinner-Djokovic - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il tennista azzurro ha dimostrato già nel match contro Medvedev che non ha intenzione di considerare questo torneo come una semplice esibizione. I due giocatori sono pianificati alle 18. COME SEGUIRE SINNER-DJOKOVIC IN TV MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-DJOKOVIC The post LIVE – Sinner-Djokovic, semifinale Six Kings ... (Sportface.it)

LIVE – Alcaraz-Nadal - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Carlitos partirà nettamente favorito, ma si prospetta comunque una sfida avvincente. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Sportface. . Promette spettacolo il derby spagnolo, che vedrà sfidarsi due dei giocatori più grandi degli ultimi decenni, seppur in momenti della carriera rispettivamente molto diversi. (Sportface.it)

LIVE – Valencia-Venezia - Eurocup 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - La palla a due è fissata alle ore 19:00 di giovedì 17 ottobre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata. Dopo la vittoria all’esordio, gli uomini di coach Spahija sono incappati in due sconfitte consecutive. Ora, per provare subito a rilanciarsi, arriva un appuntamento complicatissimo sul campo della formazione spagnola, che, reduce dall’esperienza in Eurolega, ha vinto tutte ... (Sportface.it)