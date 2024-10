Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: il quartetto femminile vuole il podio! Attesa per Paternoster e Viviani

(Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21: C’è invece un azzurro, Stefano Moro, al via delle semifinali del keirin. Raggiungere la finale sarebbe impresa ardua ma non impossibile. L’italiano ha dimostrato di essere in grande condizione e ha superato due turno nel pomeriggio 18.19: Non ci sono italiane nei quarti di finale della sprint. Miriam Vece si è fermata ai quarti: tanta Gran Bretagna che potrebbe anche puntare al tris sul18.16: La sessione serale si apre con uno dei momenti più interessanti dell’Italia, il primo turno dell’inseguimento a squadrecon le azzurre che puntano alma che si giocheranno addirittura la finale per l’oro contro la Germania. Al via per le azzurre, Consonni, Alzini e Guazzini 18.