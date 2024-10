Lioni: minacce aggravate e porto abusivo di arma. 35enne denunciato dai Carabinieri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Carabinieri intervengono a Lioni: denunciato un uomo armato di pistola scacciacani Questa notte, intorno all’1:30, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenuti a Lioni, in Corso Umberto, in seguito a una segnalazione pervenuta al “112” da parte di alcuni cittadini. Sul posto, i militari dell’arma hanno identificato un 35enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool. Il soggetto si aggirava per le strade del centro e nei pressi di locali pubblici, minacciando indiscriminatamente le persone presenti e mostrando una pistola. A seguito di una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una munizione per pistola scacciacani. Puntomagazine.it - Lioni: minacce aggravate e porto abusivo di arma. 35enne denunciato dai Carabinieri Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)intervengono aun uomoto di pistola scacciacani Questa notte, intorno all’1:30, idella Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenuti a, in Corso Umberto, in seguito a una segnalazione pervenuta al “112” da parte di alcuni cittadini. Sul posto, i militari dell’hanno identificato undel posto, già noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool. Il soggetto si aggirava per le strade del centro e nei pressi di locali pubblici, minacciando indiscriminatamente le persone presenti e mostrando una pistola. A seguito di una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una munizione per pistola scacciacani.

