Quotidiano.net - L'illustrazione alla Buchmesse con Beatrice Alemagna

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’illustratrice bolognesesarà ospite oggiFiera del Libro di Francoforte per parlare di Gianni Rodari nell’incontro al caffè letterario “La grammatica della fantasia disegnata”, dove si confronterà con la collega Olimpia Zagnoli. L’autrice di tanti iconici libri per bambini e ragazzi, che nel 2022 ha ricevuto il premio “The Extraordinary Award for an Extraordinary Artist”nostra fiera del libro per ragazzi, è tra i nomi di Italia Ospite d’onore 2024. Sempre a Francoforte, fino al 12 gennaio, allo Struwwelpeter Museum, si potrà visitare la mostra ““Bambini –” che parte dal libro “Che cos’ un bambino?” del 2008.