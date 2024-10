L’ex ministro messicano Genaro García Luna condannato negli Stati Uniti (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex ministro messicano Genaro García Luna, responsabile tra il 2006 e il 2012 della cosiddetta “guerra alla droga”, è stato condannato il 16 ottobre da un tribunale federale di New York a più di 38 anni di prigione per traffico di droga. Leggi Internazionale.it - L’ex ministro messicano Genaro García Luna condannato negli Stati Uniti Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), responsabile tra il 2006 e il 2012 della cosiddetta “guerra alla droga”, è statoil 16 ottobre da un tribunale federale di New York a più di 38 anni di prigione per traffico di droga. Leggi

