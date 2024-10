Sport.quotidiano.net - L’annata straodinaria di Cesano. Si chiude con la Coppa Italia per le super cicliste di Roncolato

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Con le sue ragazze, Guidosi è tolto grandissime soddisfazioni, come dimostrano i risultati conseguiti nella categoria donne esordienti e allieve della Società CiclisticaMaderno presieduta da Giuseppe Fontana. Una stagione a tutta velocità in cui le giovani atlete si sono imposte alla grande.agonistica si è conclusa domenica scorsa col trionfo income spiega il direttore sportivo del team diMaderno: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio anno, e per me dirigere queste ragazze non è stato un peso, ma un onore e un privilegio. Ci siamo divertiti con tutto il mio staff, le atlete sono state eccezionali e sono davvero orgoglioso di tutte. Il trionfo inè stata la ciliegina sulla torta anche perché mancava da 19 anni. Volevamo fare bene e ci siamo riusciti. Così avremo tutte le maglie del 2025 con lo scudetto".