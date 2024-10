Ilfogliettone.it - La Bce continua a ridurre i tassi di interesse: “Sorpresi da velocità disinflazione”. Cosa aspettarsi?

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo tre tagli deidi, di cui due consecutivi, al momento la Banca centrale europea sembra orientata a una nuova mossa in tal senso anche all`ultimo Consiglio direttivo dell`anno, che si terrà il 12 dicembre. Nella conferenza stampa a seguito della riunione di oggi, che si è svolta in trasferta a Lubiana, la presidente Christine Lagarde ha ribadito più e più volte che l`istituzione "non si vincola a un percorso predeterminato dei". E che continuerà a decidere "volta per volta sulla base dei dati".Ma non ha nemmeno offerto elementi tangibili che possano suggerire una pausa nella manovra di riduzione del freno monetario. Intanto oggi la Bce ha nuovamente tagliato idi riferimento per l`area euro, nella misura di 25 punti base (0,25 punti percentuali).