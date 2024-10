Ilrestodelcarlino.it - Italia Viva, derby Mazzetti-Felicori

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lieto fine per il campo largo. Dopo le fibrillazioni tra 5 Stelle ee i veti di Giuseppe Conte al simbolo dei renziani, nel centrosinistra sembra ormai chiusa l’intesa. Conferma la capogruppo uscente di Iv in Regione, Giulia Pigoni: "È questione di ore. Confermo che saremo nella coalizione di centrosinistra, visto che dal primo minuto abbiamo sostenuto Michele de Pascale. Poi, però, per l’ufficialità bisognerà aspettare lui, quando presenterà la lista. C’è piena sintonia e condividiamo in pieno le priorità espresse in campagna elettorale. Stiamo ragionando di un accordo che sarà di soddisfazione per tutti". Insomma, è ormai fatta. Nell’attesa della presentazione delle liste – si parte domani e si chiude sabato – de Pascale spiegherà nel dettaglio l’accordo raggiunto.