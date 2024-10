Gaeta.it - Incontri di orientamento professionale: al via il progetto Pillole di Let’s Go! Job 2024/2025

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IldiGo! Jobsi propone di offrire ai giovani strumenti fondamentali per affrontare il mercato del lavoro. Attraverso una serie di, che iniziano mercoledì 23 ottobre, i partecipanti potranno acquisire competenze pratiche e teoriche relative al mondoattuale. Obiettivo principale è quello di facilitare la ricerca di lavoro e il miglioramento del curriculum, in un contesto sempre più competitivo e in continua evoluzione. Tematiche affrontate negliIlporta alla luce diverse tematiche cruciali per il mondo del lavoro contemporaneo. Tra gli argomenti trattati vi sono: come prepararsi a un colloquio di lavoro, la funzione del portale europeo per i giovani, strategie per acquisire competenze digitali e il significato di web reputation.