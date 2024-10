Herpes Zoster: 1.800 gli over 60 da vaccinare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono 1.800 i residenti nel circondario nati nel 1959 che devono ancora effettuare la vaccinazione contro l’Herpes Zoster, unico strumento di prevenzione e di riduzione della gravità dei sintomi. Tutti i cittadini nati nel 1959 che hanno diritto alla vaccinazione gratuita hanno ricevuto, il 10 ottobre scorso, un sms dall’Ausl di Imola con l’invito a prenotare un appuntamento. La vaccinazione è inoltre offerta gratuitamente ai nati dal 1952 al 1958 e agli assistiti affetti da diabete mellito, patologie cardiovascolari, Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) e a soggetti destinati a terapia immunosoppressiva. Queste fasce di popolazione possono beneficiare della cura gratuita precisando di appartenere ad una delle categorie fragili indicate. Ilrestodelcarlino.it - Herpes Zoster: 1.800 gli over 60 da vaccinare Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono 1.800 i residenti nel circondario nati nel 1959 che devono ancora effettuare la vaccinazione contro l’, unico strumento di prevenzione e di riduzione della gravità dei sintomi. Tutti i cittadini nati nel 1959 che hanno diritto alla vaccinazione gratuita hanno ricevuto, il 10 ottobre scorso, un sms dall’Ausl di Imola con l’invito a prenotare un appuntamento. La vaccinazione è inoltre offerta gratuitamente ai nati dal 1952 al 1958 e agli assistiti affetti da diabete mellito, patologie cardiovascolari, Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) e a soggetti destinati a terapia immunosoppressiva. Queste fasce di popolazione possono beneficiare della cura gratuita precisando di appartenere ad una delle categorie fragili indicate.

