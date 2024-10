Movieplayer.it - Greta e Sergio del Grande Fratello avvistati insieme a un evento: è ritorno di fiamma?

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I due protagonisti della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, al momento, preferiscono non rendere pubblica la loro situazione sentimentale. L'ultima edizione delha dato vita a diverse coppie, ma nessuna storia d'amore è stata tanto tormentata quanto quella traRossetti eD'Ottavi. I due, dopo continui alti e bassi, sembrano aver ritrovato la serenità, come dimostra una recente foto, scattata durante un, e condivisa sui social dai loro fan più affezionati. Dalla Casa delalla realtà: il viaggio diL'ex tentatrice, era entrata nella Casa più spiata d'Italia in coppia con Mirko Brunetti. Tuttavia, la relazione tra i due è giunta al termine quando lui ha deciso di tornare