Genoa Biasin boccia Balotelli | Vi spiego perché e chi preferirei al suo posto

Il giornalista di fede interista ha spiegato perché Balotelli sarebbe un flop in caso di approdo al Genoa Il possibile arrivo di Mario Balotelli al Genoa con conseguente ritorno in Serie A e nel calcio che conta divide le masse. C'è chi promuove questo trasferimento e chi invece lo vedremmo solo come un spreco.

“Sono convinto che Balotelli al Genoa possa tornare ad essere il grande giocatore che è stato” : parla il presidente Zangrillo - Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent’anni”. . “Balotelli? Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Nulla di ufficiale, ovviamente, ma in città non si fa altro che parlare di lui nelle ultime settimane. (Ilfattoquotidiano.it)

DIRETTA | Le notizie del 17 ottobre : Fagioli a rischio per Juve-Lazio - il Genoa conferma Balotelli - Paul Pogba (LaPresse) – Calciomercato. it. Gilardino? Col Bologna non è decisiva”. Oggi Nicolò Fagioli non si è allenato in gruppo, in Nazionale aveva subito una botta evidentemente non ancora smaltita. LIVE 12:37 17 Ottobre Genoa, Zangrillo conferma Balotelli: ... (Calciomercato.it)

Zangrillo : «Balotelli al Genoa? Una sfida che mi toglie il sonno. A Marassi può ritornare a essere un grande giocatore» - «Se potessi, con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi». Zangrillo racconta che: «È una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent’anni». (Ilnapolista.it)