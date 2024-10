Franco Causio: “Le grandi della serie A fanno bene a temere il Napoli di Conte” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Franco Causio analizza la lotta scudetto e sottolinea la forza del Napoli guidato da Antonio Conte La Juventus, la Nazionale, ma soprattutto Lecce. Antonio Conte e Franco Causio hanno molto in comune: due uomini del sud che hanno trionfato al nord. Oggi, Causio osserva con interesse le imprese del Napoli e del suo allenatore, analizzando l’evoluzione di una serie A che riprende dopo la sosta con qualche punto interrogativo a causa dei numerosi infortuni. In un’intervista al quotidiano Il Mattino, Franco Causio ha condiviso le sue opinioni sul campionato di serie A e sul Napoli di Conte. La lotta scudetto è aperta, ma l’Inter è favorita Alla domanda se si sia già fatto un’idea sulla possibile lotta scudetto, Causio ha risposto: “Innanzitutto va detto che è presto, molto presto. Il campionato è iniziato da poco, anche se qualcosa si è già visto”. Napolipiu.com - Franco Causio: “Le grandi della serie A fanno bene a temere il Napoli di Conte” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)analizza la lotta scudetto e sottolinea la forza delguidato da AntonioLa Juventus, la Nazionale, ma soprattutto Lecce. Antoniohanno molto in comune: due uomini del sud che hanno trionfato al nord. Oggi,osserva con interesse le imprese dele del suo allenatore, analizzando l’evoluzione di unaA che riprende dopo la sosta con qualche punto interrogativo a causa dei numerosi infortuni. In un’intervista al quotidiano Il Mattino,ha condiviso le sue opinioni sul campionato diA e suldi. La lotta scudetto è aperta, ma l’Inter è favorita Alla domanda se si sia già fatto un’idea sulla possibile lotta scudetto,ha risposto: “Innanzitutto va detto che è presto, molto presto. Il campionato è iniziato da poco, anche se qualcosa si è già visto”.

Franco Causio e Antonio Conte : Un’Analisi del Successo - Secondo lui, la leadership di un allenatore può essere determinante, ma è fondamentale che i calciatori mettano del loro per raggiungere il successo. Questa solidità e varietà di opzioni in campo conferiscono all’Inter un vantaggio strategico, rendendo la squadra competitiva su più fronti. L’Infaticabile Antonio Conte Franco Causio, ex calciatore e attento osservatore del calcio, non ha dubbi ... (Terzotemponapoli.com)