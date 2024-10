.com - Fido conquista le vette della storia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In una giornata come tante altre, il maestoso profiloGrande Piramide di Giza si stagliava contro il cielo egiziano, immutabile testimone di millenni di. Eppure, il 14 ottobre scorso, quest’antica meraviglia ha offerto uno spettacolo del tutto inaspettato: un cane, audace esploratore a quattro zampe, si ergeva fiero sulla sua sommità , come se volesse proclamare al mondo intero la sua impresa. L’incredibile scoperta: un paraglider e il suo insolito avvistamento Alex Lang, un paraglider in volo sopra il complesso delle piramidi, non poteva credere ai suoi occhi quando, scrutando la cima del monumento alto 138 metri, notò un movimento insolito.