(Adnkronos) – Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultrà rossonero Luca Lucci, è stato Fermato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, contro cui furono sparati cinque colpi di pistola in via Cadore, in zona Porta Romana a Milano, il 12 aprile del 2019. Lucci, in carcere dal 30 settembre nell'inchiesta 'Doppia curva', è L'articolo Fermato l'ultrà del Milan Cataldo, è accusato di tentato omicidio proviene da Webmagazine24.

Fermato ultrà del Milan Daniele Cataldo - braccio destro di Lucci. Sparò al narcos Enzo Anghinelli - Milano, 17 ottobre 2024 – Quello che rischiava di diventare un cold case senza soluzione è stato risolto dagli investigatori della Squadra mobile. Nel 2016, dopo una condanna a 11 anni, era tornato libero. I militari lo avevano fermato nel 2007 mentre usciva da un autonoleggio di via Teodosio con due chili di cocaina purissima in macchina: lì gli investigatori avevano trovato in tutto 26 ... (Ilgiorno.it)

Spari per il controllo della curva Sud : Daniele Cataldo fermato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli - indagato Luca Lucci - Mistero risolto. È stato fermato uno dei presunti responsabili del tentato omicidio di Enzino Anghinelli, oggi 51 anni, "signore della coca" di Milano ed ex ultras del Milan. In manette è finito Daniele Cataldo, 52 anni, residente a Sesto San Giovanni, nome storico della curva Sud rossonera... (Milanotoday.it)