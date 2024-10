F1, Lando Norris: “La pista presenta diverse incognite, ma la macchina ci permette di stare davanti ovunque” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lando Norris è pronto al tutto per tutto in questo finale di stagione. Dopo le 3 settimane di sosta, infatti, il Mondiale di Formula Uno 2024 torna in scena e lo fa con l’attesissimo trittico americano. Si inizierà nel corso di questo weekend con il Gran Premio degli Stati Uniti, quindi sarà la volta del Gran Premio del Messico, prima di chiudere con il Gran Premio di San Paolo. Tre appuntamenti di estrema importanza per una lotta al titolo che, se fino a qualche mese fa sembrava saldamente nelle mani di Max Verstappen, ora qualche dubbio sta sorgendo. Il portacolori del team McLaren, dopotutto, si è portato a 52 lunghezze di distacco dal tre-volte campione del mondo con una MCL38 che, al momento, appare la vettura migliore del lotto. Il pilota inglese inizia il suo racconto da quanto fatto nel corso della pausa: “Diciamo che ho fatto un po’ di tutto per trascorrere il tempo. Oasport.it - F1, Lando Norris: “La pista presenta diverse incognite, ma la macchina ci permette di stare davanti ovunque” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è pronto al tutto per tutto in questo finale di stagione. Dopo le 3 settimane di sosta, infatti, il Mondiale di Formula Uno 2024 torna in scena e lo fa con l’attesissimo trittico americano. Si inizierà nel corso di questo weekend con il Gran Premio degli Stati Uniti, quindi sarà la volta del Gran Premio del Messico, prima di chiudere con il Gran Premio di San Paolo. Tre appuntamenti di estrema importanza per una lotta al titolo che, se fino a qualche mese fa sembrava saldamente nelle mani di Max Verstappen, ora qualche dubbio sta sorgendo. Il portacolori del team McLaren, dopotutto, si è portato a 52 lunghezze di distacco dal tre-volte campione del mondo con una MCL38 che, al momento, appare la vettura migliore del lotto. Il pilota inglese inizia il suo racconto da quanto fatto nel corso della pausa: “Diciamo che ho fatto un po’ di tutto per trascorrere il tempo.

