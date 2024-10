Energia, Iaccarino (Enel): “Transizione delle reti richiede 60 mld in investimenti” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Negli ultimi tre anni Enel ha visto crescere gli allacci di pannelli solari alla rete da 50.000 a 370.000, oltre 1000 al giorno. Così Fabrizio Iaccarino, Head of Institutional Affairs per l'Italia di Enel. La sfida è rendere la rete capace di gestire il carico aggiuntivo: il settore richiede 60 miliardi di investimenti, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Negli ultimi tre anniha visto crescere gli allacci di pannelli solari alla rete da 50.000 a 370.000, oltre 1000 al giorno. Così Fabrizio, Head of Institutional Affairs per l'Italia di. La sfida è rendere la rete capace di gestire il carico aggiuntivo: il settore60 miliardi di

Energia, Iaccarino (Enel): "Transizione delle reti richiede 60 mld in investimenti" - Serviranno per il processo di decarbonizzazione per gestire il carico aggiuntivo e gli allacci dei piccoli produttori con i pannelli solari ... (adnkronos.com)

