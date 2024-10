Ciclismo: ai Mondiali nel keirin maschile vince a sorpresa il giapponese Yamasaki. Decimo Stefano Moro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una delle più grandi sorprese fino ad ora ai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Ballerup. Nel velodromo danese è andato in scena lo spettacolo del keirin al maschile che ha visto i Paesi Bassi, dominatori della velocità, addirittura fuori dal podio. A trionfare è un giapponese: colpaccio per Kento Yamasaki che ha trovato il momento giusto per lanciare il suo sprint in rimonta, andando a sopravanzare tutti i rivali per la vittoria più bella della carriera. Alle sue spalle l’israeliano Mikhail Yakovlev, medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato al campione uscente, il colombiano Kevin Quinteiro. Da segnalare la positiva decima piazza finale per l’azzurro Stefano Moro, già bravo a centrare la semifinale. Delusione per Harrie Lavreysen, che ha chiuso solamente ottavo. Oasport.it - Ciclismo: ai Mondiali nel keirin maschile vince a sorpresa il giapponese Yamasaki. Decimo Stefano Moro Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una delle più grandi sorprese fino ad ora aidisu pista in quel di Ballerup. Nel velodromo danese è andato in scena lo spettacolo delalche ha visto i Paesi Bassi, dominatori della velocità, addirittura fuori dal podio. A trionfare è un: colpaccio per Kentoche ha trovato il momento giusto per lanciare il suo sprint in rimonta, andando a sopravanzare tutti i rivali per la vittoria più bella della carriera. Alle sue spalle l’israeliano Mikhail Yakovlev, medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato al campione uscente, il colombiano Kevin Quinteiro. Da segnalare la positiva decima piazza finale per l’azzurro, già bravo a centrare la semifinale. Delusione per Harrie Lavreysen, che ha chiuso solamente ottavo.

Letizia Paternoster sfiora la medaglia nella gara di Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista - Facebook WhatsApp Twitter Letizia Paternoster continua a dimostrare il suo talento nella scena internazionale del ciclismo su pista, posizionandosi al quarto posto nella gara ad Eliminazione Femminile dei recenti Mondiali tenutisi a Ballerup, in Danimarca. Già campionessa del mondo nella stessa disciplina nel 2021, Paternoster ha accumulato esperienza e lungimiranza, elementi cruciali per ... (Gaeta.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : quartetto azzurro femminile in finale per il bronzo! Tra poco Paternoster e Viviani - 56: La tedesca Propster è dietro a Vece, ottava con 10?917 14. 37: Successo per la colombiana Bayona Pineda sulla ucraina Lohviniuc 15. La squadra è assolutamente competitiva con Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster e ieri ha fatto segnare il secondo tempo alle spalle della Gran Bretagna. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : il quartetto femminile vuole il podio! Attesa per Paternoster e Viviani - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18. 55: Ottimo quinto posto per Miriam Vece che chiude la sua qualificazione con il crono di 10?872 e male che vada sarà 13ma 14. 17: Ledingham-Horn si impone nella seconda batteria davanti a Ramirez Morales 15. 09: Al via la prima serie di ripescaggio del keirin maschile. (Oasport.it)