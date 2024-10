Lanazione.it - Calcio. Terza. Record: sedici vittorie, nessun pareggio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pisa 17 ottobre 2024 –ingare e cinquantotto reti inCategoria nella seconda giornata di campionato: ventotto nel girone A, trenta ne girone B. Nel girone A seiinterne, due esterne e. In testa tre squadre a punteggio pieno con sei punti. La Popolare Cep che piega 1 – 0 il Ponteginori con una rete di Fabbrini, il Porta a Lucca che supera 3 – 1 il Marciana con i gol di Pruneti, Pagliai e Bahiti, ed il Lajatico che suoera il Filettole con una rete del bomber Ettajani. A quattro punti il Via di Corte che rifila una ‘manita’ al Legoli ultimo (5 – 0), e la Marinese che espugna Pappiana (0 – 2 con doppietta di Altini). Il Montefoscoli travolge 5 – 2 il CB Pisa e gli Ospedalieri maramaldeggiano nel derby contro la Bellani imponendosi per 6 – 1. Il Pisa Ovest sconfitto in casa dal Fabbrica che passa con una rete di Bigazzi (0 – 1).