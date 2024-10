Calcio in lutto, il giovane difensore vinto dalla malattia a soli 25 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Aveva soli 25 anni il calciatore che purtroppo è stato vinto da una malattia contro la quale combatteva da 4 anni. Aveva giocato per anni come difensore, prima di scoprire il tumore. In campo poi ci era tornato, ma da dirigente e da “terzo allenatore” della squadra neroverde del suo paese. Di recente si era anche laureato nel Regno Unito. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Incendio al ristorante durante la cena: panico e clienti in fuga Leggi anche: Kate Middleton, sparito l’anello di fidanzamento dal dito: il motivo Marco Carlotto è morto a soli 25 anni, addio al difensore di Sovizzo Il paese di Sovizzo, in provincia di Vicenza, piange la prematura scomparsa si Marco Carlotto, morto dopo 4 anni di lotta contro un tumore. Tvzap.it - Calcio in lutto, il giovane difensore vinto dalla malattia a soli 25 anni Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Aveva25il calciatore che purtroppo è statoda unacontro la quale combatteva da 4. Aveva giocato percome, prima di scoprire il tumore. In campo poi ci era tornato, ma da dirigente e da “terzo allenatore” della squadra neroverde del suo paese. Di recente si era anche laureato nel Regno Unito. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Incendio al ristorante durante la cena: panico e clienti in fuga Leggi anche: Kate Middleton, sparito l’anello di fidanzamento dal dito: il motivo Marco Carlotto è morto a25, addio aldi Sovizzo Il paese di Sovizzo, in provincia di Vicenza, piange la prematura scomparsa si Marco Carlotto, morto dopo 4di lotta contro un tumore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liverpool - si ritira a 33 anni Joel Matip : per il difensore belga 201 presenze con la maglia dei Reds - . Proprio con la maglia dei Reds Matip ha vissuto le pagine più importanti della propria storia calcistica, chiudendo con 201 presenze tra le fila dei Reds. The post Liverpool, si ritira a 33 anni Joel Matip: per il difensore belga 201 presenze con la maglia dei Reds appeared first on SportFace. Alla fine per lui sono cinque i trofei conquistati ad Anfield Road, con i problemi fisici a ridurre ... (Sportface.it)

Calcio in lutto : morto a 31 anni George Baldock - difensore del Panathinaikos - Baldock era nato a Buckingham in Inghilterra nel 1993 ma aveva la doppia cittadinanza, inglese e greca. (Golssip.it)

Calcio - trovato morto in Grecia George Baldock : il difensore aveva 31 anni - I media locali fanno sapere che è stata avviata un’indagine per fare luce sulle cause della morte. The post Calcio, trovato morto in Grecia George Baldock: il difensore aveva 31 anni appeared first on SportFace. Baldock aveva 31 anni ed aveva militato per tutta la sua carriera in Inghilterra, specialmente con la maglia dello Sheffield United. (Sportface.it)