Al Pacino una vita da raccontare

Al Pacino, 84 anni compiuti ad aprile, è una delle leggende viventi del cinema mondiale, conosciuto per ruoli indimenticabili come Michael Corleone ne Il Padrino o Tony Montana in Scarface. Ma dietro la sua carriera di successo si nasconde una vita piena di sfide, contraddizioni, cadute e ed eccessi che l'attore ha deciso di raccontare nella sua autobiografia 'Sonny Boy'. Nel libro, edito in Italia da 'La nave di Teseo', Pacino svela dettagli intimi della sua vita privata, difficoltà economiche e incontri straordinari che hanno segnato la sua esistenza. Il sogno di recitare Nato e cresciuto nel Bronx, il quartiere più difficile di New York, Al Pacino ha vissuto un'infanzia tutt'altro che facile. In Sonny Boy, ricorda il suo quartiere come un ambiente duro e spietato, ma anche come il luogo che ha forgiato la sua determinazione e il suo carattere.

Al Pacino e Sonny Boy - i ricordi dell’attore : “Sono cresciuto nel Bronx - mia madre mi salvò la vita” - Sua madre, in particolare, è descritta come una figura protettiva che lo ha spinto a seguire il suo talento artistico. Nonostante le sfide, descrive il quartiere come un luogo di avventura e scoperta per lui e i suoi amici, che spesso si cacciavano in situazioni rischiose. Nel 2020, ha contratto il Covid-19, un’esperienza che lo ha portato a rischiare la vita. (Superguidatv.it)

Al Pacino : “Sono cresciuto nel Bronx - mia madre mi salvò la vita. Essere padre a 84 anni è divertente” - Al Pacino si è messo a nudo nell' autobiografia Sonny Boy, raccontando la sua storia: dall'infanzia nel Bronx ai primi passi nel mondo della recitazione, passando per il successo de Il Padrino, fino alla sua vita privata.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Al Pacino si racconta nella sua autobiografia : spese folli e vita spericolata - Tra vita e morte: l'esperienza del 2020 Nel 2020, in piena pandemia, Pacino ha vissuto un'esperienza di pre-morte. Il rapporto con la recitazione oggi Nonostante la fama, Pacino descrive il suo lavoro attuale come una routine: "Di solito, quando faccio film, non sono molto felice. I fan di Al Pacino non possono perdere questo sguardo intimo sulla vita di un vero gigante del cinema. (Quotidiano.net)