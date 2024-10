Un Posto al Sole, anticipazioni 17 ottobre: Niko difende Manuela, Rosa e Don Antoine al centro di pettegolezzi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì. anticipazioni della trama della puntata di Un Posto al Sole in onda giovedì 17 ottobre su Rai 3, alle 20:50:Guido affronta nuovi problemi economici. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay. anticipazioni di Un Posto al Sole: Costabile rischia di rovinare il gran giorno di Manuela La frequentazione tra Rosa e Don Antoine continua a essere oggetto di pettegolezzi sempre più insistenti nel quartiere, e le malelingue potrebbero avere conseguenze pesanti. Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 17 ottobre: Niko difende Manuela, Rosa e Don Antoine al centro di pettegolezzi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.della trama della puntata di Unalin onda giovedì 17su Rai 3, alle 20:50:Guido affronta nuovi problemi economici. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.di Unal: Costabile rischia di rovinare il gran giorno diLa frequentazione trae Doncontinua a essere oggetto disempre più insistenti nel quartiere, e le malelingue potrebbero avere conseguenze pesanti.

