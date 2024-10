Ubriachi e senza assicurazione, i carabinieri ritirano 11 patenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Controlli straordinari dei carabinieri e il risultato sono undici patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e tre multe. Il pugno duro arriva d parte dei carabinieri di Arco, di Dro e di Torbole assieme all'aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Riva del Garda e alla Polizia Trentotoday.it - Ubriachi e senza assicurazione, i carabinieri ritirano 11 patenti Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Controlli straordinari deie il risultato sono undiciritirate per guida in stato di ebrezza e tre multe. Il pugno duro arriva d parte deidi Arco, di Dro e di Torbole assieme all'aliquota radiomobile della compagnia deidi Riva del Garda e alla Polizia

