Via libera dal Senato, con la settima Commissione, al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria: ad annunciarlo il ministero dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che ha sostenuto l'abolizione del Test e del numero chiuso. Test Medicina abolito, Ordini contrari: Presto disoccupati

Test di ingresso a Medicina - la proposta per abolirlo - La riforma presentata in Senato prevede l'accesso libero alla facoltà per sei mesi, poi una graduatoria nazionale basata sugli esami. Verrebbero aumentati anche i posti, dagli attuali 20mila a 25mila. (Wired.it)

Stop ai test per l’accesso a Medicina - Rubano (FI) : “Un passo avanti per la sanità” - Tempo di lettura: < 1 minuto“L’approvazione del disegno di legge delega da parte della settima Commissione del Senato segna una tappa fondamentale verso una riforma attesa e necessaria per il nostro sistema di istruzione e sanitario. Grazie al lavoro del ministro Anna Maria Bernini, si apre una nuova fase per l’accesso alle professioni mediche, con un sistema più inclusivo e meritocratico, ... (Anteprima24.it)

