Terra! al Teatro delle Briciole
Dai 6 anni
di e con Giulia Pizzimenti e Francesca Miranda Rossi
Collettivo le TSC
Luci e scene Emiliano Curà
Oggetti di scena Paolo Romanini
Musiche Chiara Todeschi
Tecnico Andrea Bartolini
Voce fuoricampo Gian Marco Pellecchia
Insieme a Leonardo Pellecchia e Virginia Zantei

Napoli - Serena Rossi torna a teatro con ‘SereNata’ : “Atto di amore per la mia terra” - . “Sentivo da tempo il bisogno di tornare su un palco teatrale e mi è venuto naturale pensare alla mia Napoli, alla sua musica e alla sua gente. I biglietti saranno presto in vendita su TicketOne. Al teatro alterna gli impegni da doppiatrice, cantante, interprete in produzioni tv, dal commissario Montalbano a Ho sposato uno sbirro a Che Dio ci aiuti, e in film, diretti in particolare dai ... (Anteprima24.it)

Terracina / Teatro al Tempio di Giove - il Comune ottiene il contributo dalla Regione - Il progetto, in […] L'articolo Terracina / Teatro al Tempio di Giove, il Comune ottiene il contributo dalla Regione sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . TERRACINA – Il Comune di Terracina ha ottenuto dalla Regione Lazio il contributo che consente di finanziare interamente il “progetto Teatro al Tempio di Giove”, il cartellone di quattro grandi eventi che nell’estate appena ... (Temporeale.info)

Il Terra D’Amuri Music Fest prosegue : a teatro il concerto “Terra Mia” e l'omaggio a Franco Battiato - Dopo aver ospitato Ron, Roberto Vecchioni e Antonella Ruggiero, il Terra D’Amuri Music Fest prosegue il 17 e il 18 ottobre. Giovedì al teatro Savio il Festival musicale diffuso, ideato e realizzato della Scarlatti Management, ha in programma il concerto “Terra Mia”, venerdì “Stranizza d’Amuri”... (Palermotoday.it)