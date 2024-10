Ilfattoquotidiano.it - Strage in Nigeria, un’autocisterna di benzina si ribalta ed esplode: almeno 95 morti e 50 feriti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È di 95e 50il bilancio di un incidente che ha coinvoltodi, poi esplosa, in. Il mezzo si èto martedì sera a Majiya, nello stato di Jigawa, nel nord-ovest del Paese. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. “L’autista ha perso il controllo e l’autocisterna si èta. Si è verificata una perdita di carburante – ha spiegato all’agenzia di stampana NAN il portavoce della Polizia nella zona, Lawan Shiisu Adam – Gli abitanti della zona si erano radunati per prelevare il carburante quando è avvenuta l’esplosione. L’autista era partito da Kano e si stava dirigendo a Nguru, nello Stato di Yobe, quando è avvenuto l’incidente”. Il portavoce ha affermato che la maggior parte delle vittime è morta perché si è ammassata intorno al veicolo come spesso accade in questi casi.